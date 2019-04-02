Некоторые заболевания простаты протекают бессимптомно, поэтому мужчинам необходимо регулярно обследоваться у уролога. Об этом Amic.ru сообщил главный уролог Алтайского края и Сибирского федерального округа Александр Неймарк.

"Мужчина старше 50 лет должен проходить консультацию уролога раз в год. Ряд заболеваний простаты протекает бессимптомно, раннее обращение позволяет их раньше выявить и раньше пролечить, – сказал Александр Неймарк. – Если есть какие-то проблемы с мочеиспусканием, нужно сразу идти к доктору, особенно если эти боли и другие симптомы сопровождаются повышением температуры тела".

По словам Александра Неймарка, в Алтайском крае достаточно специалистов-урологов, а пройти обследование и лечение можно не только в Барнауле.

"У нас в крае порядка 90 урологов. Это достаточное количество, которое вполне может обеспечить оказание помощи. Причем важно то, что у нас урологи не только в Барнауле сосредоточены, практически каждый город края – и Бийск, и Рубцовск, и Славгород, и Заринск – имеет урологические отделения. Урологическая помощь доступна, выстроена цепочка, которая позволяет от районных больниц через межрайонные отделения при необходимости направлять пациентов на консультации в Барнаул (в краевую больницу, горбольницу №11, Диагностический центр Алтайского края)", – рассказал Александр Неймарк.

Самых сложных больных (а таких в крае, по словам эксперта, немного) направляют в специализированные центры Москвы и Санкт-Петербурга для оказания высокотехнологичной помощи. Очередей в столичные центры нет, как правило, через пару месяцев после обращения пациенты уже проходят лечение.