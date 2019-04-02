Директора торгового дома в Барнауле осудили за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 17 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.

На скамье подсудимых оказался руководитель ООО "Торговый дом "АгроАльянс", которому инкриминировали пункт "б" части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере").

Как уточняют в правоохранительном ведомстве, обвиняемый занимался посредническими услугами при приобретении сельскохозяйственной продукции.

"При этом он организовал фиктивный документооборот с предприятиями, фактически не осуществляющими предпринимательскую деятельность. Затем представил в налоговые органы декларации за 2015 год, содержащие заведомо ложные сведения о наличии оснований для предоставления налогового вычета на сумму свыше 17 миллионов рублей", – указывают в прокуратуре.

В итоге мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Наказание было заменено на принудительные работы в исправительном центре сроком на два года с удержанием 20% заработка.

Также в доход государства взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.