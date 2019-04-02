В отношении молодого человека возбудили уголовное дело / Фото: 22.мвд.рф

Полиция в Алтайском крае задержала молодого человека, подозреваемого в магазинной краже – злоумышленник пробирался в торговую точку через потайной ход.

К правоохранителям обратилась хозяйка магазина в Горняке, отметив, что в последнее время стали пропадать продукты питания и алкогольные напитки, хотя никаких следов взлома запорных устройств нет.

"Прибывшие на место сотрудники полиции также не обнаружили незаконного проникновения. Замки входных дверей и оконные решетки были целыми. В ходе более тщательного осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили за стеллажом дверь, которая вела в комнату общежития. По подозрению был задержан молодой человек, проживающий в общежитии. По его словам, он открывал из комнаты дверь, убирал товар с нижней полки стеллажа и проникал в торговое помещение. После чего также покидал магазин, аккуратно поставив товар на полку", – уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Согласно предварительным данным, молодой человек похитил продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму более трех тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.