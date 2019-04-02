В отношении молодого человека возбудили уголовное дело / Фото: 22.мвд.рф
Полиция в Алтайском крае задержала молодого человека, подозреваемого в магазинной краже – злоумышленник пробирался в торговую точку через потайной ход.
К правоохранителям обратилась хозяйка магазина в Горняке, отметив, что в последнее время стали пропадать продукты питания и алкогольные напитки, хотя никаких следов взлома запорных устройств нет.
"Прибывшие на место сотрудники полиции также не обнаружили незаконного проникновения. Замки входных дверей и оконные решетки были целыми. В ходе более тщательного осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили за стеллажом дверь, которая вела в комнату общежития. По подозрению был задержан молодой человек, проживающий в общежитии. По его словам, он открывал из комнаты дверь, убирал товар с нижней полки стеллажа и проникал в торговое помещение. После чего также покидал магазин, аккуратно поставив товар на полку", – уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Согласно предварительным данным, молодой человек похитил продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму более трех тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Думаю, можно решить по договоренности. Зачем уголовку сразу. Дело молодое. Хозяйка сама отчасти виновата, попустительствовала. Потайную дверь и не заметила...