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Молодой воришка в Алтайском крае обчищал магазин через потайной ход

, ИА "Амител"
Злоумышленник украл из торговой точки продукты и алкоголь на три тысячи рублей

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело / Фото: 22.мвд.рф

Полиция в Алтайском крае задержала молодого человека, подозреваемого в магазинной краже – злоумышленник пробирался в торговую точку через потайной ход.

К правоохранителям обратилась хозяйка магазина в Горняке, отметив, что в последнее время стали пропадать продукты питания и алкогольные напитки, хотя никаких следов взлома запорных устройств нет.

"Прибывшие на место сотрудники полиции также не обнаружили незаконного проникновения. Замки входных дверей и оконные решетки были целыми. В ходе более тщательного осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили за стеллажом дверь, которая вела в комнату общежития. По подозрению был задержан молодой человек, проживающий в общежитии. По его словам, он открывал из комнаты дверь, убирал товар с нижней полки стеллажа и проникал в торговое помещение. После чего также покидал магазин, аккуратно поставив товар на полку", – уточняют в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Согласно предварительным данным, молодой человек похитил продукты питания и алкогольные напитки на общую сумму более трех тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

2.04.2019 14:47
знаю все

Думаю, можно решить по договоренности. Зачем уголовку сразу. Дело молодое. Хозяйка сама отчасти виновата, попустительствовала. Потайную дверь и не заметила...

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