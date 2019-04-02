Землетрясение с показателем 3,3 магнитуды произошло в Горном Алтае поздним вечером 1 апреля, сообщили в ГУ МЧС по республике.

В спасательном ведомстве, ссылаясь на данные Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, отмечают, что сейсмическое событие было зарегистрировано в 23:35 по местному времени.

Эпицентр находился в 25 километрах юго-западнее населенного пункта Курай.

"Толчки не ощущались, погибших и пострадавших нет, разрушения не зарегистрированы. В пятидесятикилометровую зону попали пять населенных пунктов", – добавляют в МЧС.