"Комплект-мебель" / Фото Татьяны Кытмановой

Крепкий богатырский сон – гарантия вашего здоровья и долголетия. Этот факт известен давно. Но как сделать правильный выбор? Как сэкономить время на поиски того, что действительно нужно именно вам? Что подарит организму полноценный отдых во время сна? Правильный ответ – найти надежного производителя. Одним из тех, кто в Алтайском крае знает о товарах для сна все и даже больше, является компания "Комплект-мебель". Редакция Amic.ru взяла интервью у Анастасии Сулоевой, руководителя отдела продаж:

– Анастасия, компания "Комплект-мебель" – одно из ведущих предприятий по оптовой продаже мебельной фурнитуры на территории Алтайского края. Вы сотрудничаете с большим количеством поставщиков комплектующих. Среди них такие именитые производители, как "Томсклесдрев", Lamarty, Hettich, Via Ferrata, Ametist. Они ценят вас как надежных дилеров и дистрибьюторов. Казалось бы – бизнес налажен, по ассортименту с вами мало кто может сравниться. И именно в этот момент компания принимает решение развивать помимо оптовой торговли еще и розничную… Почему?

– Такое решение появилось не случайно. За последние годы количество розничных покупателей в наших торговых залах значительно выросло. Связано это с масштабной застройкой новых районов в нашем городе, с постоянным расширением ассортиментного ряда, да и накопленного опыта в этой сфере оказалось уже так много, что он логично потребовал нового вектора развития.

Поначалу мы работали с розничными покупателями на общих условиях – как с оптовыми. Но как показала практика это абсолютно разные категории клиентов. Розничным покупателям нужен индивидуальный подход, особое внимание, подробные консультации. Помимо всего прочего есть отличия и в ассортименте.

Все, что было нужно для старта: опыт, знания, желание развиваться дальше – к тому моменту уже было в нашем арсенале. Оставалось только принять решение и начать действовать.

– Однако для развития вектора розничных продаж вы отказались от привычного формата продажи фурнитуры и комплектующих и решили осваивать довольно обширное направление – товары для сна. Почему?

– Когда ваш опыт в определенной сфере исчисляется не одним годом, не двумя, и даже не пятью, а, например, пятнадцатью, как у нас, то хочется найти своим знаниям новое применение. Как второе дыхание. Товары для сна – это огромное поле для творчества. К тому же часть комплектующих в выбранной нами теме мы производим сами: ортопедические основания, независимые пружинные блоки, стеганое полотно. В рамках нашего предприятия есть действующий цех распила и кромкооблицовки ЛДСП.

– Скажите, компания уже разработала собственную линейку товаров для сна? Если да, то чем богата на сегодня ваша "сонная коллекция"?

– Мы постоянно работаем над совершенствованием наших коллекций: улучшаем существующие модели, создаем новые. Сегодня в нашем арсенале линейка традиционных пружинных матрасов (коллекция "Города"), более 12 моделей авторских кроватей, вместительных шкафов, фактурных комодов и стильных прикроватных тумб. Сейчас мы работаем над созданием коллекции мебели для гостиниц с использованием практичных кроватей-матрасов box spring.

Жемчужина нашей коллекции товаров для сна – безусловная инновация для Алтайского края – пенные матрасы. Здесь использованы многолетние знания компании о пенополиуретане. Качественным пружинным матрасом сегодня уже никого не удивить, а вот пена в сочетании со знаниями, опытом и тягой к новому, дает огромное поле для творческой деятельности. Пенные матрасы обладают рядом неоспоримых преимуществ: гипоаллергенность, отсутствие скрипа, высокая воздухопроницаемость, терморегуляция во время сна и другие.

#спите_не_скрипите – уже ставший популярным слоган-хештег, который мы часто используем на своих страницах в соцсетях.

– Товары для сна – это направление в Алтайском крае довольно хорошо представлено. Не страшно было открывать что-то новое среди такой большой конкуренции?

– Нет. Не страшно. Сегодня недостаточно просто открыть цех, наладить процесс производства и создать отдел продаж. И мы это понимаем. Современные продажи – это, скорее, процесс, сервис, индивидуальный подход и качественная система постпродажного обслуживания. Конечно, так может сказать каждый. Но в нашем случае это не просто слова.

Мы практикуем обратную связь с нашими покупателями – собираем отзывы, выслушиваем пожелания. Так, к примеру, недавно, на основании проведенной работы, мы заменили один из слоев популярной модели пенного матраса Balance plus на более мягкий, обеспечив тем самым наибольший контраст ощущений в двусторонней модели.

Но главный наш козырь – это коллектив. Мы не безличный цех. Скорее – мастерская.... Мастерская снов... (Улыбается.)

К примеру, на разработку одной модели кровати уходят недели. Каждый раз мы собираем целый консилиум. Собираемся и всем коллективом обсуждаем все детали и нюансы будущей "героини": насколько это будет удобно, красиво, доступно по цене и прочее.

А матрасы – это вообще отдельная история. Скажу только, что наш главный технолог все новинки этой категории тестирует на себе. Свой собственный матрас он переделывает каждые полгода. Это бесконечный путь к совершенству!

Мы понимаем, что за плохую работу придется отвечать лично. Тем более мы выбрали такую ответственную нишу. Сон, по нашему мнению, не место для маркетинга. Тут нужны опыт, знания, качество. Все это у нас есть. Мы хотим, чтобы сон наших покупателей был полноценным и являл собой залог здоровой и успешной жизни каждого.

– Какие планы у компании "Комплект-мебель" на ближайшее будущее?

– Сейчас у нас уже две точки продаж в городе Барнауле (на Власихинской, 208 и отдел в ТЦ "Алтай"). Работает торговая площадка в городе Новосибирске. Совсем скоро будут открыты площадки в Бийске и Томске. К осени планируем открытие собственного интернет-магазина. Планов много! Надеюсь, всем им суждено сбыться. По-крайней мере, мы будем очень стараться.