Число уголовных дел о врачебных ошибках в России за год выросло на 24%

За 2018 год было возбуждено 2,2 тыс. уголовных дел по факту врачебных ошибок или некачественного оказания медицинской помощи, что на 24% больше показателя 2017 года, сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет России.

Всего в 2018 году от граждан поступило примерно 6,6 тыс. жалоб на работу медиков. Это больше показателей 2017 года на 9,5%.

Число уголовных дел, возбужденных по факту жалоб и обращений, превысило 2,2 тыс. – это примерно на 24% больше, чем в 2017 году, когда было возбуждено около 1,7 тыс. уголовных дел.

Если сравнить эти данные с показателями 2012 года, то можно констатировать, что количество жалоб увеличилось в три раза, а уголовных дел стало больше примерно в семь раз.

Примерно десятая часть возбужденных дел доходит до суда. Как ранее заявляли в СК, ведомство "не может не реагировать на обращения граждан о причинении вреда их здоровью или о смерти их родственников от действий медицинских работников".

В Главном управлении криминалистики СК были изучены материалы 143 уголовных дел, которые находились в производстве в 2016-2017 годах. Большинство из них были возбуждены против медицинских работников по статье "Причинение смерти по неосторожности". По результатам анализа выяснилось, что большинство подобных преступлений совершаются врачами-хирургами (27%), акушерами-гинекологами (17%) и анестезиологами-реаниматологами (13%). При этом большинство врачей, совершивших преступление (58%), – мужчины.

Ведомство изучило массив преступлений, которые привели к смерти 123 человек, в 20 случаях здоровью пациентов был нанесен вред. Чаще всего причинами врачебных ошибок становятся неправильный диагноз и проведенное с нарушениями обследование.

Ранее СК в сотрудничестве с Национальной медицинской палатой подготовил предложение о внесении в Уголовный кодекс РФ двух новых статей о ятрогенных преступлениях (преступления, совершаемые медицинскими работниками при оказании медпомощи). Предлагается введение статей "Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи" и изложение в новой редакции статьи "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности".