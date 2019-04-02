Воевавший за террористов экс-офицер Минобороны приговорен к 19 годам

Россиянин Денис Хисамов приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 19 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористической организации, сообщает РИА "Новости".

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Хисамову 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – решил судья. Изначально прокурор просил дать обвиняемому 18 лет.

Следствие пришло к выводу, что житель Краснодара Хисамов работал на террористов в Сирии с 1 января 2016 года по 20 апреля 2017 года. В начале 2016 года он обучался в лагере спецподготовки в пригороде Ракки. Отмечается, что россиянин следил за действиями военных в Сирии, принимал участие в боевых действиях, а с октября 2016 года вербовал сторонников в Турции.

Как сообщает LifeShot, Хисамов работал на Минобороны до 2009 года, а потом уехал в Таджикистан по поддельному паспорту, перебрался в Сирию и вступил в ряды боевиков. Когда его арестовали, он сразу же начал давать признательные показания и рассказал, как захватывал мирные населенные пункты и даже участвовал в показательных казнях. В октябре 2017 года его задержали в Турции и вскоре экстрадировали в Россию. По приговору суда его также лишили звания капитана запаса.