Почти половина россиян против объединения России и Беларуси

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 48% россиян выступают против объединения России и Беларуси.
Отношения России с Беларусью сегодня оцениваются скорее в позитивно-нейтральной плоскости: 30% респондентов называют их нормальными и спокойными, еще 22% – дружественными, 15% – добрососедскими. Об охлаждении отношений между странами и росте напряженности говорят 25% россиян.
Каждый второй (51%) опрошенный считает, что отношения между Россией и Беларусью остаются прежними на протяжении последнего года. Об ухудшении отношений сказали 22% участников опроса, об улучшении – 14%.
О создании союзного государства знают 49% наших сограждан. При этом фокусированный интерес к нему низкий: 48% россиян считают, что объединять страны скорее не следует, а нужны просто хорошие добрососедские отношения. Поддержку идеи объединения двух государств на равноправной основе или вхождения Беларуси в состав России на правах субъекта РФ выразили 18% и 17% соответственно.
Комментарии
Проходили уже.
Фейк
Что, никак Крымом обожрались?!
А я - не против.
Ну есть же евросоюз - который собрало США, а мы чем хуже, создать Советский союз, а че? ))) Говорят не плохо было. Вот только Сталина не вернуть....а его щас ой как не хватает.....Он бы быстро там в верхах порядки навел. И деньги б у страны появились....
да что ж то все хочется кого нить включить всвой состав?! с этими землями и людьми б разобрались сначала. ну уже смешно слушать этих ДЕБ....политиков, которые все пугают новыми присоединениями то части украины, то др ближнего зарубежья.....мы-против
это не дружба, когда беспроцентные (и, наверное, безвозвратные) кредиты закачивают в экономику Беларуси
в статусе рядового субъекта РФ пусть входят, без претензий на власть и распределение доходов.
они всех опросили или только офисный планктон или завсегдатаев ночных клубов у одной автобусной остановки, что так смело говорят о мнении россиян