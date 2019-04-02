Почти половина россиян против объединения России и Беларуси

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, что 48% россиян выступают против объединения России и Беларуси.

Отношения России с Беларусью сегодня оцениваются скорее в позитивно-нейтральной плоскости: 30% респондентов называют их нормальными и спокойными, еще 22% – дружественными, 15% – добрососедскими. Об охлаждении отношений между странами и росте напряженности говорят 25% россиян.

Каждый второй (51%) опрошенный считает, что отношения между Россией и Беларусью остаются прежними на протяжении последнего года. Об ухудшении отношений сказали 22% участников опроса, об улучшении – 14%.

О создании союзного государства знают 49% наших сограждан. При этом фокусированный интерес к нему низкий: 48% россиян считают, что объединять страны скорее не следует, а нужны просто хорошие добрососедские отношения. Поддержку идеи объединения двух государств на равноправной основе или вхождения Беларуси в состав России на правах субъекта РФ выразили 18% и 17% соответственно.