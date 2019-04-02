Население Земли достигнет 9,7 млрд к 2050 году

Население нашей планеты приблизится к отметке 10 миллиардов человек уже в 2050 году, а к концу столетия увеличится до 11 миллиардов, говорится в докладе ООН.

Доклад был представлен генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на 52-й основной сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, которая состоялась 1 апреля.

Отмечается, что население Земли продолжает увеличиваться, хотя темп роста и снизился. "Продолжающийся рост населения Земли и ожидаемый рост благосостояния окажут дополнительное давление на природные ресурсы и экосистемы", – сообщается в документе.

Также отмечается, что население мира становится все старше, мобильнее и более пространственно сконцентрировано, чем когда-либо прежде в истории планеты. По данным ООН, за последние 25 лет ожидаемая средняя продолжительность жизни увеличилась с 64,9 до 72,3 года, а к 2030 году возрастет еще примерно на два года – до 74.

По предварительной оценке, в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости ниже уровня, необходимого для воспроизводства.