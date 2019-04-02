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Александр Руднев назначен прокурором Алтайского края указом Владимира Путина

, ИА "Амител"
В последнее время Руднев занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области
Руднев награжден нагрудным знаком 'Почетный работник прокуратуры Российской Федерации' / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Руднев награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Руднева на должность прокурора Алтайского края на 5-летний срок, сообщается на сайте Генпрокураторы.

Александр Викторович Руднев родился в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского района Алтайского края. В 1996 году окончил Алтайский государственный университет.

В органах прокуратуры служит с 1996 года, последовательно замещал должности помощника прокурора района, следователя, старшего следователя прокуратуры района, заместителя прокурора Алтайского района, прокурора Быстроистокского района, прокурора Павловского района, начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-разыскной деятельностью Алтайского края.

В последнее время Александр Руднев занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медалью "290 лет прокуратуре России".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

2.04.2019 17:57
- гость -

Что изменится? За законностью будут лучше следить? Как то уже нет доверия к людям в погонах

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