Матвиенко поручила запретить микрокредиты под залог жилья

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила разработать проект закона, запрещающего выдачу микрофинансовых кредитов под залог жилья, передает ТАСС.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации во вторник, предложила ряд мер по ограничению деятельности на рынке микрокредитования, в числе которых запрет такого кредитования под залог жилья.

"Очень важное предложение — запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, нужно внести на это запрет. Таким образом мы защитим граждан от серьезных социальных последствий, поэтому прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта", — сказала Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета.

Она подчеркнула, что настало время ужесточить ответственность за мошенничество в этой сфере: "Человек, когда находится в тяжелейшей финансовой ситуации, он не читает, не думает, ему надо срочно решить эту проблему, люди остаются без единственного жилья".