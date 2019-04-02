Полицейские в Барнауле задержали подозреваемого в краже серебряной цепочки у посетителя одного из баров краевой столицы.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в одном из развлекательных заведений за столиком.

Воспользовавшись этим, один из посетителей бара, парень 1996 года рождения, тайно похитил у него серебряную цепочку. Сумма причиненного ущерба составила более 4500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Похищенную цепь злоумышленник успел продать неизвестному на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.