Полицейские в Барнауле задержали подозреваемого в краже серебряной цепочки у посетителя одного из баров краевой столицы.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в одном из развлекательных заведений за столиком.
Воспользовавшись этим, один из посетителей бара, парень 1996 года рождения, тайно похитил у него серебряную цепочку. Сумма причиненного ущерба составила более 4500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Похищенную цепь злоумышленник успел продать неизвестному на улице.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Какая шокирующая новость....! Алкаша обокрали.
Нормальные по барам не спят.
Жалко парня...не получилось копеек срубить. чем думал то, в барах везде как правило камеры.
Если ты пьёшь с ворами,
Опасайся за свой кошелёк..(с)