Водоснабжение восстановили в алтайском селе Андроново, где накануне обрушилась водонапорная башня, сообщает "Катунь 24".
Напомним, инцидент случился 1 апреля поздно вечером. По словам главы администрации Тюменцевского района Ивана Дитца, в данный момент водоснабжение полностью восстановлено.
"В последующем будет установлен высокочастотный преобразователь с регулятором давления. И работа водоснабжения будет осуществляться в безбашенном режиме через регулятор давления", – добавил он.
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Так-то башня нужна не только для создания напора, но и для создания запаса воды. В поливной сезон вы со своим регулятором давления засохнете.