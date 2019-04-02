Водоснабжение восстановили в алтайском селе Андроново, где накануне обрушилась водонапорная башня, сообщает "Катунь 24".

Напомним, инцидент случился 1 апреля поздно вечером. По словам главы администрации Тюменцевского района Ивана Дитца, в данный момент водоснабжение полностью восстановлено.

"В последующем будет установлен высокочастотный преобразователь с регулятором давления. И работа водоснабжения будет осуществляться в безбашенном режиме через регулятор давления", – добавил он.