Бывший депутат парламента Алтайского края, в прошлом активный коммунист Игорь Вольфсон предложил переименовать остановку "Кинотеатр "Мир" в центре Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба краевого комитета КПРФ.

"В 2019 году на автобусах, в которых мне доводилось ездить, автоинформаторы называли эту остановку по-разному: "Кинотеатр "Мир", "Площадь Победы" и "Площадь Победы – бульвар Защитников Сталинграда". В связи с проводимой подготовкой к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (...) предлагаю изменить наименование автобусно-троллейбусного остановочного пункта, расположенного около жилого дома на проспекте Строителей, 25, с "Кинотеатр "Мир" на "Площадь Победы – бульвар Защитников Сталинграда", – цитирует экс-депутата сайт алтайских коммунистов.

Он также обращает внимание, что остановки на площади Победы именуют по-разному при одинаковом названии. А находится там четыре остановочных пункта: автобусно-троллейбусный около торгового павильона на пл. Победы, 10з; два трамвайных в районе объектов по проспекту Строителей, 18 и 25; автобусно-троллейбусный около жилого дома на проспекте Строителей, 25.

Официально три из них имеют наименование "Площадь Победы – бульвар Защитников Сталинграда", а четвертая – "Кинотеатр "Мир". Но фактически (на указателях близ остановок, в системе 2ГИС, в сервисе "Транспорт онлайн" и мобильном приложении "Умный транспорт") их везде называют по-разному. Он предложил называть их одинаково.

С такой инициативой он обратился в администрацию Барнаула через интернет-приемную.