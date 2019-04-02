Подтопление прибрежных территорий в населенных пунктах Алтайского края может начаться уже на этой неделе, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Согласно прогнозу, поступившему в Главное управление МЧС России по Алтайскому краю от Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки – двое в реке Алей в районе города Рубцовска продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки (560 сантиметров) и подтопление прибрежных территорий населенных пунктов", – информируют в экстренном ведомстве.

Эти данные доведены до служб городского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обстановка в крае в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

"Какого-либо ухудшения обстановки, подтоплений жилых домов на данный момент в крае пока не зафиксировано", – добавляют в региональном главке МЧС.