Жителя Угловского района Алтайского края обвиняют в надругательстве над 13-летней девочкой. Дом, в котором скрывался мужчина, пришлось брать штурмом, привлекая для этого сотрудников Росгвардии.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 17 марта этого года обвиняемый распивал спиртное в доме своего знакомого в одном из сел Рубцовского района.

"Вечером мужчины решили пойти в гости к односельчанину. По дороге обвиняемый под надуманным предлогом вернулся в дом знакомого, где находилась 13-летняя дочь хозяина, и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Когда злоумышленнику стало известно о том, что его разыскивают правоохранительные органы, он скрылся на территории другого района", – уточняют в ведомстве.

Спустя несколько дней его местонахождение было установлено. При задержании он оказал активное сопротивление.

"Закрывшись в пустующей постройке жилого дома в селе Угловское, он демонстративно нанес несколько ударов в область шеи, сказав, что совершит самоубийство. В течение суток следователем СК и сотрудниками полиции велись переговоры с мужчиной, однако он отказывался выходить, выдвигая различные требования, в том числе о переговорах с несовершеннолетней потерпевшей", – добавляют в СКР.

В итоге к операции по задержанию злоумышленника были привлечены сотрудники Росгвардии, которые провели штурм и обезоружили мужчину. Сейчас он заключен под стражу. Расследование продолжается.