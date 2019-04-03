Руководитель проекта "Кадры для отрасли" ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" Максим Шевцов встретился со студентами факультета специальных технологий и факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Алтайского государственного технического университета.

Один из крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники "Ростсельмаш" (г. Ростов-на-Дону) заинтересован в молодых специалистах, получивших образование в АлтГТУ.

"В 2005 году мы запустили образовательный проект "Кадры для отрасли", в рамках которого приглашаем для прохождения производственной практики студентов ведущих технических вузов России, – говорит Максим Шевцов. – Все ребята проходят отбор и только лучшие из них приезжают на практику и в дальнейшем трудоустраиваются у нас. Ежегодно 5-6 студентов из АлтГТУ проходят практику. И стоит отметить, что АлтГТУ в деле подготовки специалистов конструкторско-технологического направления в области разработки деталей машин является одним из ведущих в стране".

По словам представителя завода, на предприятии работают более 20 инженеров-технологов и конструкторов, окончивших АлтГТУ. Многие из них сделали удачную карьеру, заняв должности в высшем руководящем звене компании, что, несомненно, говорит о высоком качестве подготовки в вузе специалистов для сферы сельхозмашиностроения.

С "Ростсельмашем" АлтГТУ связывают давние партнерские отношения. Несмотря на то, что в Ростове-на-Дону есть свой технический вуз с родственной кафедрой, выпускников Алтайского государственного технического университета с удовольствием приглашают на работу. Особенно интересны студенты специализаций "Технические средства агропромышленного комплекса", "Автомобили и тракторы" и "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".

Предприятие выплачивает заработную плату на время практики студентов. Лучшие студенты получают именную стипендию компании "Ростсельмаш". Также завод готов трудоустроить выпускников Алтайского государственного технического университета, гарантируя компенсацию аренды жилья, оплату проезда и финансовую поддержку на первом этапе.