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Воздух Горного Алтая, расфасованный в баллоны, продают за границу

, ИА "Амител"
Китайцы уже заказали несколько партий "продукта"
Фото: Татьяна Косачева

Фото: Татьяна Косачева

Предприниматель из Республики Алтай наладил продажи "Воздуха Алтая", расфасованного в специальные баллоны. У проекта Altay Air есть сайт, оптимизированный под поисковые запросы, и первые заказы поступили из Китая. Как сообщила директор Института политики и технологий Татьяна Косачева, продажи горного воздуха наладил бизнесмен из Горно-Алтайска Сергей Кухтуеков.

"Один из слушателей #ИПИТ Сергей Кухтуеков занялся продажей воздуха (как в том анекдоте) из Горного Алтая. Китайцы покупают эти баллончики на ура. Две партии уже отправили в Китай", – написала Татьяна в Facebook.

На сайте проекта сказано, что производителем продукта является природа Алтая, а предпринимателям остается его собрать, упаковать и доставить покупателям. Воздух расфасован в специальные баллоны из материалов, которые способны сохранить естественный состав продукта и не допустить смешивания с другими веществами. Специальная крышка-ингалятор позволяет "вдохнуть частичку далекой девственной природы и на мгновение перенестись за тысячи километров от суеты больших городов в неповторимый мир дикой природы Алтая". Стоимость алтайского воздуха на сайте не указана, как и телефон производителя. Для связи с продавцом предлагают воспользоваться онлайн-формой.

Отметим, что идею продавать за границу алтайский воздух (в отличие от предложения торговать водой Байкала) пользователи сети приняли довольно благосклонно. Под записью появились такие комментарии: "Русская смекалка", "Фраза "Да он из воздуха делает деньги" уже не кажется оторванной от реальности", "Китайцы смекнули, что баллончики сделаны из ценного металла, но доверчивому бизнесмену говорят, что их интересует воздух".

Ранее СМИ сообщали о том, что китайцы покупают чистый воздух в баллонах в Швейцарии (аэрозоли Alpine Air по цене 20 долларов за 7 литров) и в Канаде (аэрозоли Vitality Air по цене 15 долларов за 7,7 литра). Китай входит в число стран с самым грязным воздухом. Из-за смога и пыли жители китайских мегаполисов испытывают проблемы с дыхательной системой.

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Автор:
Анна Маковеева корреспондент

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