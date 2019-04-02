Мантуров предрек России лидерство в гонке беспилотников

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может стать одним из лидеров на рынке беспилотников, если сохранит набранный темп развития в отрасли, сообщает РИА "Новости".

Как отметил Мантуров, сейчас по сути создается новая для России отрасль, при этом рынок для данной сферы только начал формироваться.

"Если не растеряем набранный темп — а мы сделаем все, чтобы этого не произошло, — у нас есть все шансы стать одними из первых в гонке беспилотников и занять существенную долю мирового рынка в ближайшие годы", — заявил министр.

По его словам, беспилотный транспорт в данный момент формируется как класс, решаются законодательные вопросы по регулированию отрасли. Чтобы Россия обрела ведущие позиции, нужен прозрачный и не перегруженный бюрократизмом "правовой фундамент". На сегодняшний день уже приняты документы, в которых прописаны требования безопасности к конструкциям и элементам систем управления беспилотных авто, отметил Мантуров.

В России беспилотные машины пока тестируются лишь на небольших закрытых пространствах. Следующий этап предусматривает испытания в городских условиях, но под пристальным контролем специалистов. Такие тесты первыми пройдут в Москве и Татарстане, затем к испытаниям подключатся и другие регионы.

"По результатам эксперимента, который рассчитан на три года, мы сформируем массив опытных данных. Они лягут в основу технических требований к беспилотным автомобилям. Компаниям, готовым к проведению испытаний автономного транспорта, мы будем предоставлять грантовую поддержку", — отметил Мантуров.

Как подчеркнул министр, беспилотный транспорт повысит безопасность на дорогах и комфорт передвижения. Помимо автомобильной отрасли, российские разработки беспилотников уже начали применять в сельском хозяйстве, для грузовых перевозок, в логистике нефтяных и газовых компаний, для мониторинга лесных массивов и картографии.