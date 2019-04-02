Взрыв произошел в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге

Несколько человек пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что взрыв, в результате которого пострадали четыре курсанта, произошел на втором этаже одного из корпусов учебного заведения. Возможно, что сдетонировал боеприпас. В академии Можайского готовят специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.

Портал 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что неизвестный позвонил на номер 02 и рассказал о хлопке на территории академии. После этого провели эвакуацию курсантов. По предварительным данным, на месте происшествия нашли мину. Также сообщается, что взрыв мины произошел во время того, как снаряд пытались перенести.

В данный момент на месте работают сотрудники ФСБ, СК и прокуратуры, а также военные. Здание академии оцепили.

СМИ сообщают, что около 10 курсантов оказались заблокированы в здании после разрушения лестничного пролета. Сейчас экстренные службы проводят их эвакуацию.

Как сообщает LifeShot, при взрыве в военной академии пострадали пять офицеров, на месте работают взрывотехники и экстренные службы.