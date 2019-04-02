Алена Водонаева ушла от супруга и живет отдельно уже два месяца

Как удалось выяснить порталу Super, супруги Алена Водонаева и Алексей Косинус живут раздельно уже почти два месяца.

Отмечается, что 36-летний Комов (настоящая фамилия музыканта) перебрался в родной Санкт-Петербург. Комментировать расставание с супругом Водонаева отказалась, но, по информации издания, инициатором разрыва была сама Алена.

Как сообщили порталу источники из близкого окружения пары, конфликта, который стал поводом для разрыва, у пары не было, и сейчас они сохраняют приятельские отношения. Также отмечается, что официально брак пока не расторгнут.

Алексей сделал предложение Алене в июне 2017 года после нескольких месяцев отношений, однако знакомы они были много лет. В сентябре того же года пара сыграла свадьбу на родине жениха — в Санкт-Петербурге, а затем еще одну в Лас-Вегасе.