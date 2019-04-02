Роскомнадзор начал профилактику по закону об оскорблении власти

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что ведомство ведет профилактические работы со СМИ в рамках принятого закона о запрете на оскорбление госсимволов, сообщает "Интерфакс".

Закон об оскорблении общества, органов власти и госсимволов в Сети, подписанный Владимиром Путиным 18 марта, официально вступил в силу в конце марта. За выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию надзорного ведомства.

"Цель данных действий – выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности", – заявил Ампелонский.

Он отметил, что при такой работе Роскомнадзор "фиксирует реакцию" редакций СМИ "на законные требования территориальных органов ведомства". От других комментариев чиновник отказался.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура впервые применила закон об оскорблении государственных символов. Ведомство потребовало добиться удаления из ярославских СМИ публикаций об оскорбительных граффити.