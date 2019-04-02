Фигуранты дела о теракте в петербургском метро не признали свою вину

Рассмотрение уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, произошедшем два года назад, началось в суде в среду, 2 апреля, сообщает телеканал "360".

По версии следствия, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов привел в действие взрывное устройство. При теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли, включая смертника.

Первое слушание по существу о теракте в петербургской подземке проводит Московский окружной военный суд. В качестве подсудимых выступают 11 человек, обвиняемых в причастности к террористической атаке. Отмечается, что ни один из фигурантов дела не признал вину. Кроме того, все они не согласились с исковыми требованиями потерпевших.

"Мой сын такими делами не занимается и не занимался. Никто его не может заставить, потому что он у меня умный мальчик. Мы законопослушные граждане. Просто мой сын не в том месте не в то время оказался. У нас совесть чиста перед российским народом. Мы не террористы, будь настоящие террористы прокляты. Из-за таких подонков сидят невинные парни", — рассказала мать одного из обвиняемых.

Она пояснила, что ее сын несколько дней по жизненным обстоятельствам был вынужден проживать в квартире с еще семью людьми. Одним из них был террорист-смертник Джалилов. При этом она добавила, что в день теракта ее сын сам пришел в полицию, дал свой адрес и сообщил об исчезновении одного из жильцов.

В феврале суд уже рассмотрел материалы дела. Заседание проходило в закрытом режиме. Несмотря на запрет оперативников, заявление для прессы успела сделать Шохиста Каримова, одна из подозреваемых. Свою вину женщина не признала, уверяя, будто ее подставили.