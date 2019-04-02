Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию, повлекшую гибель людей, сообщает "Интерфакс".

По данным ГИБДД, в 2018 году произошло больше 15 тысяч аварий с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 4,3 тысячи человек, ранения получили 20,6 тысячи человек.

"Практически каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи. Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных и близких", – сказал Володин.

"Считаю, такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения – значит, имел умысел", – добавил он.

Также Володин уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается с участием профильных комитетов.

"Не исключаю, что данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в текущей сессии", – подчеркнул он.