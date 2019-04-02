Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточить наказание для водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и совершили аварию, повлекшую гибель людей, сообщает "Интерфакс".
По данным ГИБДД, в 2018 году произошло больше 15 тысяч аварий с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 4,3 тысячи человек, ранения получили 20,6 тысячи человек.
"Практически каждый день из СМИ мы узнаем о страшных авариях совершенных по вине пьяных водителей, в которых гибнут дети, целые семьи. Тысячи покалеченных судеб людей, которые потеряли своих родных и близких", – сказал Володин.
"Считаю, такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения – значит, имел умысел", – добавил он.
Также Володин уточнил, что вопрос сейчас прорабатывается с участием профильных комитетов.
"Не исключаю, что данная законодательная инициатива может быть рассмотрена уже в текущей сессии", – подчеркнул он.
Комментарии
тока давайте пьяность по чесному определять и устанавливать , что это именно она привела к дтп! Ну и доступность средств проверки себя, чтобы не было - сел пьяный значит умысел!!!!
И за одним не пропуск на пп - приравнять к покушение на убийство уж тогда!
И за одним не пропуск на пп - приравнять к покушение на убийство уж тогда!
а выход на дорогу мимо пп более чем на 3 метра, как терроризм. ты согласен? сколько на тебе за прошедшую неделю сроков бы налипло?
посчитай свои косяки по переходам за неделю. завтра продолжим тему)))