Депутата одного из сельсоветов Алтайского края обвиняют в незаконной охоте на лося, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии правоохранителей, в сентябре прошлого года народный избранник, находясь на территории общедоступных охотничьих угодий Угловского района, не имея соответствующего разрешения на охоту с применением механического транспортного средства и огнестрельного оружия незаконно добыл дикого лося.

"Противоправные действия причинили Государственному охотничьему фонду Российской Федерации в лице Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края особо крупный ущерб в размере 240 000 рублей", — указывают в СКР.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.