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Жители Алтайского края смогут проверить наличие лицензий у таксистов

, ИА "Амител"
Вся информация о нарушителях будет передана в ГИБДД
На Алтае проверят таксистов на лицензии / Фото: thenypost.files.wordpress.com

На Алтае проверят таксистов на лицензии / Фото: thenypost.files.wordpress.com

Жители Алтайского края смогут принять участие в разоблачении таксистов, которые работают без лицензий. Это можно будет сделать через проект партии "Единая Россия" под названием "Народный контроль", сообщает пресс-служба партии.

В рамках этого проекта партия запустила мониторинг наличия лицензий у водителей такси. Он будет проводиться до конца апреля во всех регионах страны.

По словам федерального координатора партпроекта, депутата Госдумы Анны Кувычко, любой желающий через специальный сервис на сайте партпроекта может проверить данные о лицензии таксиста путем ввода государственного регистрационного знака автомобиля и сообщить о возможном нарушении.

"Всю информацию о незаконных перевозках мы незамедлительно будем отправлять в ГИБДД и надзорные органы. Наш народный мониторинг позволит понять истинный масштаб проблемы и снизить риск оказания общественно опасной услуги", – сообщила Кувычко.

По ее данным, на рынке таксомоторных перевозок заняты от 2 до 2,5 миллионов человек, при этом эксперты считают, что около двух третей рынка занимает нелегальный извоз.

"В Барнауле мы видим много различных коммерческих структур, которыми пропагандируется нелегальная работа в такси. Это неправильный подход. Необходимо делать упор на серьезные компании, со своим автопарком, лицензированием, со всеми разрешительными документами, вплоть до медицинского осмотра", – прокомментировал региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Андрей Щукин.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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