Проблема есть, а денег нет, да и в законе много белых пятен. Так можно сказать про многие сферы, в том числе и про работу с бездомными животными. В Алтайском крае уже не первый год спорят о том, кто должен заниматься отловом, стерилизацией и содержанием безнадзорных собак. В минувший вторник, 2 апреля, в краевом Заксобрании состоялось заседание рабочей группы по этой теме. Законодательная, краевая исполнительная и муниципальная исполнительная власти в очередной раз выясняли, кто крайний.

Тут можно отметить две главные проблемы, завязанные друг на друге. Первая – деньги. Изначально в Алтайском крае на 2019 год на эту работу было выделено 8 млн рублей, еще столько же возможно будет выделено в течение года (на стерилизацию и лечение животных, за что теперь также будут отвечать местные администрации).

Но в других регионах суммы на порядок выше. Например, в Республике Алтай, значительно меньшей по площади и населению, в 2019 году на отлов и содержание безнадзорных животных выделено 8,3 млн рублей субвенций. В Новосибирской области – 20 млн рублей, Иркутской – 23,2 млн, Бурятии – 26,3 млн, Красноярском крае – 40 млн, Омской области – 50 млн рублей. То есть в разы больше.

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А когда нет денег, то желающих эту работу исполнять мало. С 2016 года за отлов и содержание животных без владельцев по закону должны отвечать местные власти. Но до сих пор они не могут полноценно выполнять эту работу.

"Органы местного самоуправления не исполняют свои полномочия, не создают пункты передержки, места выгула домашних собак (…). Даже соорудить вольеры не посчитали возможным, несмотря на мольбы жителей", – выразил позицию краевого управления ветеринарии замначальника ведомства Анатолий Батюта.

И выступил категорически против того, чтобы отдать эти полномочия ветеринарному управлению. За что был жестко раскритикован.

"В 2018 году муниципалитетам было выделено 8 млн рублей. Из них потрачено только 5,8 млн. Из 72 муниципальных образований 38 вообще не исполнили полномочия. Но не потому, что не хотели, просто это невозможно сделать. Желающих заниматься таким бизнесом просто нет (имеет в виду, что властям просто некого нанять для отлова и содержания, – прим. ред.). За того они (управление ветеринарии, – прим. ред.) зарегламентировали эту процедуру (отлов и содержание, – прим. ред.), кто этим занимается, крутит пальцем у виска", – сказал глава Рубцовского района, заместитель председателя Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края" Петр Афанасьев.

Недовольны местные власти заниженными расчетами по оплате бензина, корма для животных и другим. Например, методика расчета субсидии на одну собаку: на федеральном уровне она с расчетом на 10 дней содержания животного, на краевом – всего на один день. Соответственно и денег на одну собачью голову положено тратить меньше.

"Нам приписали, что 10-дневное содержание животного – это неэффективная трата. То есть за счет субвенции оплачивается только первый день, остальное должно быть за счет муниципалитета. Но требуется 10-дневный карантин", – рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.

Он также сообщил, что в 2018 году в Барнауле отловили 1140 бездомных животных, все были стерилизованы, ни к одному не применили эвтаназию. В краевой столице последние три года подрядчиком является приют "Ласка". В 2018 году город потратил все выделенные на это 2,3 млн рублей. Барнаул худо-бедно с проблемой справляется.

Остальные муниципалитеты по объективным причинам, а возможно по нежеланию, не могут. За что и оказались "на карандаше" краевой прокуратуры. Как на недавнем заседании сообщила начальник отдела по надзору за законностью правовых актов прокуратуры Ирина Трошина, от "бездомышей" пострадало более 1,2 тысячи жителей региона. Прокуратура получает множество жалоб на бездействие местных властей. В ряде районов контракты были заключены с фирмами из других регионов, у которых на Алтае даже нет представителей. Где-то не соблюдаются ветеринарные требования.

Петр Афанасьев предложил передать эти полномочия управлению по ветеринарии. На что ведомство, как мы писали выше, пока отвечает категорическим отказом. Афанасьев сообщил, что если предыдущий губернатор Александр Карлин тоже был против, то новый глава региона Виктор Томенко жалобы муниципалитетов прекрасно понимает.

В спор вмешался председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению, депутат Борис Трофимов, модерировавший заседание. Сначала он просто призывал коллег не пикироваться друг с другом, а перейти к конструктивному обсуждению. А затем и вовсе раскритиковал позицию управления по ветеринарии.

"Не надо решать (проблему, – прим. ред.) через призму ведомственных интересов. Ждем от управления нового порядка, поставим вопрос о смене уполномоченного органа, видимо, не справляетесь. Ничего личного", – сказал он.

Кстати, с 2020 года животных нельзя будет содержать во временных пунктах, а только в приютах. Но опять же пока непонятно, где на это брать деньги.

Управление ветеринарии предлагает создать в регионе восемь межмуниципальных приютов за счет краевого и местных бюджетов. То есть один на несколько районов. Но точку в этом деле поставят не скоро.