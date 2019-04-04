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"Билайн" запускает новые выгодные тарифы: безлимитный интернет за 99 рублей

, ИА "Амител"
Пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") представляет новые флагманские тарифы "Анлим" и "Супер Анлим" с безлимитным интернетом и пакетом минут по всей России, пакетный тариф без абонентской платы и другие предложения для новых клиентов. Новые тарифы поступили в продажу и стали доступны для подключения 28 марта 2019 года.

Еще безлимитнее

Флагманами стали сразу два новых тарифа по-настоящему с честным безлимитным интернетом по всей России – обновленный "Анлим" и "Супер Анлим" с максимально расширенным набором услуг.

В новых тарифах также предусмотрена возможность смотреть любимые фильмы, спортивные матчи и другой видеоконтент в высоком качестве на максимальной скорости. Первые 30 дней с момента подключения тарифа возможность предоставляется бесплатно, далее стоимость для абонентов Барнаула и Алтайского края составит 2 рубля в сутки.

"Анлим" нового поколения стал дешевле – всего 99 рублей в первый месяц для новых клиентов с момента подключения, далее стоимость тарифа варьируется в зависимости от региона. Для алтайских клиентов размер абонентской платы, начиная со 2 месяца, составит 420 рублей в месяц.

Акция "Анлим" за 99 рублей в первый месяц" доступна новым клиентам для подключения до 31 мая 2019 года. Для получения скидки достаточно набрать специальный номер 067407321 в течение 30 дней после покупки тарифа.

Тариф "Супер Анлим", помимо безлимитного интернета и возможности смотреть видео в отличном качестве на высоких скоростях, включает 1200 местных и междугородных минут и пакет SMS. Стоимость тарифа для алтайских клиентов составляет 690 рублей в месяц.

Безлимитный интернет действует при нахождении клиента как в домашней сети, так и в поездках по России, за исключением Чукотского автономного округа, города Севастополя и Республики Крым.

Первый пакетный тариф без абонентской платы

"Би+" – пакетный тариф "Билайн" без обязательного ежедневного платежа. Он создан специально для тех, кто предпочитает пользоваться услугами связи тогда, когда это необходимо.

Тариф включает самые востребованные клиентами "Билайн" сервисы: пакет 100 минут на "Билайн" за 5 рублей, пакет 100 SMS за 5 рублей, пакет интернета 5 Мб за 5 рублей в сутки для Барнаула. Стоимость и объем пакета интернета варьируется в зависимости от региона подключения.

Стоимость за суточный пакет взимается только по факту начала использования в зависимости от вида услуг: звонки на "Билайн", SMS или мобильный интернет. Такой принцип тарификации доказал свою популярность в международном роуминге. Для удобства клиентов "Билайн" настроил специальные SMS-оповещения при приближении порога потребления интернет-трафика за сутки.

Умный тариф для умных вещей

Новый недорогой и удобный тариф для умных вещей создан специально для IoT-устройств для интернета вещей за 100 рублей в месяц. В состав тарифа входят востребованные способы коммуникации устройств IoT: 500 Мб мобильного интернета, 100 SMS и 30 минут. Тариф по умолчанию защищен блокировкой от платных подписок, надежно оберегая клиентов от непредвиденных дополнительных трат.

Первый тариф для первого смартфона

"Первые гиги" – тариф, созданный для тех, кто только начинает пользоваться мобильным интернетом. Тариф с абонентской платой 9 рублей в сутки для алтайских клиентов включает пакет, состоящий из 300 минут, а также 4 Гб мобильного интернета. Стоимость тарифа и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения.

Более подробная информация о новых тарифах доступна с 28 марта на сайте города подключения.

Организатор акции "Анлим" за 99 рублей в первый месяц ПАО "ВымпелКом".

ПАО "ВымпелКом"
ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

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