Медведев в Перми примерил умные часы российского производства, сообщает в Twitter "Кремлевский пул РИА"

Медведев в Перми примерил умные часы российского производства. Настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови pic.twitter.com/OuIsE566IH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 апреля 2019 г.

Отмечается, что часы настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови.