Медведев в Перми примерил умные часы российского производства, сообщает в Twitter "Кремлевский пул РИА"
Медведев в Перми примерил умные часы российского производства. Настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови pic.twitter.com/OuIsE566IH— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 апреля 2019 г.
Отмечается, что часы настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови.
Комментарии
Отмечается, что часы настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови.
их бы еще научили стрелки часов двигать, переименовывать правоохранительную структуру и лампочки в 100 ВТ запрещать. тогда бы и кое кого заместить смогли бы. причем с положительным эффектом для экономики страны..
вроде не первое апреля уже.
стопудово фейкньюс. если эти часы существуют то кроме лейбла задизайненого в России там ниче нет.