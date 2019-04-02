Медведев в Перми примерил умные часы российского производства, сообщает в Twitter "Кремлевский пул РИА"

Медведев в Перми примерил умные часы российского производства. Настолько умны, что смогут замерить уровень сахара и содержание алкоголя в крови pic.twitter.com/OuIsE566IH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 2 апреля 2019 г.

Медведев ознакомился с разработкой в компании "Эр-Телеком". Ее президент и генеральный директор Андрей Кузяев представил премьеру модель GoBie 2. Российские "умные часы" снабжены счетчиками калорий, баланса воды в организме, уровня стресса, имеют датчик биоимпеданса, пьезосенсор, датчик кожно-гальванической реакции, пульсометр, а также умеют определять уровень сахара в крови.

Медведев взял в руки одну из моделей браслета, снял свои часы и застегнул на запястье ремешок "умных часов" и оценил удобство гаджета.

"На самом деле это полезная история", — согласился Медведев, обращаясь, в том числе к министру экономического развития Максиму Орешкину.