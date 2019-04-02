В Алтайском крае бывшего директора ООО "Торговый дом "АгроАльянс" признали виновным в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

Отмечается, что директор организации, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля зерном и кормами для сельскохозяйственных животных, организация перевозок грузов и оптовая торговля моторным топливом, умышленно уклонился от уплаты НДС путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

"Для этого он подыскал организации, состоящие на учете в налоговом органе, находящиеся на общем режиме налогообложения и имеющие открытые расчетные счета в банках, однако при этом не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности. В период с января по декабрь 2015 года он получил фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС о якобы осуществленных данными организациями услугах и поставленных товарах, что не соответствовало действительности. После чего предоставил в налоговые органы фиктивные декларации", – говорится в сообщении ведомства.

Сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость составила более 17 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела бывший директор своей вины не признал. Суд приговорил его к двум годам принудительных работ в исправительном центре с удержанием части заработка. Кроме того, судом с него взыскана сумма неуплаченного налога.