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Генпрокруатура опровергла давление на СМИ из-за публикации фото с "госсимволом"

, ИА "Амител"
 Ранее в Сети появилась информация о том, что ярославские СМИ под давлением заставили удалить материал
В Ярославле на здании полиции нарисовали гигантскую надпись / Фото: 76.ru

В Ярославле на здании полиции нарисовали гигантскую надпись / Фото: 76.ru

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что информация о том, что ведомство применила закон о неуважении к государственным символам относительно СМИ Ярославля, не соответствует действительности, сообщает "Интерфакс".

"31 марта в Ярославле на здании УМВД по Ярославской области появилась оскорбительная надпись в адрес, как выразилось одно местное издание "известного в России человека" — про Путина. Все ярославские СМИ, включая, разумеется, портал 76.RU опубликовали новость об этом факте. И тут началось. В тот же вечер 31 марта только мне позвонили 5 раз — с настойчивой просьбой удалить материал с сайта. Знаю, что звонили и в другие издания. И знаю, что после этих звонков большая часть изданий удалила материал с сайта. Кто-то испугался штрафных санкций, кому-то так спокойнее, кого-то попросило начальство. Стало спокойнее? В городе произошел вопиющий случай. По сути написанного на стене полиции — рядовое хулиганство. Вопиющим я в данном случае считаю невероятное давление на СМИ. Сегодня мы по звонку снимаем материал о самом факте случившегося — а что завтра? Эти три дня изрядно вымотали нам всем нервы и оставили гадкое ощущение. Потому что страх — самое противное чувство", — написала редактор портала 76.RU Ольга Прохорова.

"Мы к этой истории никакого отношения не имеем", — подчеркнул Куренной. Ранее в Сети появилась информация о том, что ярославские СМИ заставили удалить материал об оскорбительных граффити на здании местного управления полиции.

Как сообщила в своем Facebook редактор портала 76.RU Ольга Прохорова, в течение дня она получила пять звонков от различных ведомств с требованием удалить опубликованный материал. При этом никаких правовых оснований указано не было.

Как пояснил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в данный момент ведомство проводит профилактические мероприятия со СМИ для того, чтобы определиться, как действовать в рамках принятого закона о неуважении к государственным символам. По его словам, центральное ведомство изучает реакцию средств массовой информации на "законные требования от территориальных управлений ведомства".

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в интернете вступил в силу в конце марта. Согласно тексту документа, выявляет нарушения прокуратура, которая после этого направляет ссылку в Роскомнадзор, который сразу после получения заявления должен заблокировать доступ к ресурсам-нарушителям.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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