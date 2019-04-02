Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит суд отсрочить исполнение наказания в части выплаты назначенного в приговоре штрафа в размере 48,2 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

"Сейчас ни у него, ни у его доверителей нет таких денег, чтобы выплатить штраф, а ранее арестованное его имущество оценено в сумму, чуть превышающую 4 млн рублей. Поэтому мы просим суд предоставить Белых отсрочку в пять лет", — сообщил адвокат Андрей Грохотов.

Он отметил, что за этот срок Белых сможет найти деньги.

В Пресненском суде Москвы сообщили, что соответствующее ходатайство поступило в суд, но дата рассмотрения пока не назначена.

1 февраля 2018 года суд приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Суд также оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тысяч евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. Мосгорсуд 10 мая 2018 года незначительно изменил приговор, оставив без изменений назначенный экс-губернатору срок лишения свободы и штраф.

Белых отбывает наказание в колонии в Рязанской области, где работает библиотекарем. По словам адвоката, его зарплата составляет несколько тысяч рублей.

Адвокат уточнил, что ходатайствовать об условно-досрочном освобождении Белых сможет осенью 2021 года.