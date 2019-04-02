Китайской компании запретили строить завод на берегу Байкала

Компании "АкваСиб" с китайским капиталом запретили строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу Байкала, в поселке Култук — такое решение принял Арбитражный суд Иркутской области, сообщает "Интерфакс".

Согласно решению суда, фирме запрещено возводить какие-либо объекты на данном земельном участке, а также заключать сделки и любые другие действия по распоряжению и передаче другим лицам указанной территории. Вердикт вынесен по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и "АкваСибу".

Отмечается, что прокуратура требовала в иске признать недействительным договор аренды участка на берегу Байкала, заключенный между муниципалитетом и компанией. В качестве третьей стороны к делу привлекалось управление ФАС по Иркутской области.

По данным системы "Спарк", основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из китайской провинции Хэйлунцзян.

Первый этап производства воды хотели запустить уже в этом году, на полную мощность завод должен был выйти к 2021 году и производить 528 тысяч литров воды в сутки, или 190 миллионов литров в год. Однако откачка воды из Байкала вызвала широкий общественный резонанс.