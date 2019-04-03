Срок появления вакцины от аллергии на кошек назвали российские ученые

Участники совместного российско-австрийского проекта Cats Project работают над созданием вакцины от аллергии на кошек, сообщает "Интерфакс".

В России лаборатория проекта работает в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. Ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко заявил, что работа над вакциной-антиаллергеном продолжается. В данный момент уже есть хорошие наработки и положительные результаты испытаний.

"Вакциной против аллергии на кошек занимаемся. Думаю, в этом году ее получим", — заявил Глыбочко.

Аллергия на кошек у человека проявляется как реакция организма на восемь белков, которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных. Новый препарат, по мнению ученых, должен иметь антигистаминное действие на все аллергены.

В 2018 году на сайте Первого МГМУ имени Сеченова появилась информация, что только доклинические испытания первой в мире вакцины от аллергии на кошек могут занять до трех лет. После этого год займут токсикологические исследования. И только после этого ученые начнут изучать действие вакцины на человека. Процесс от разработки препарата до распространения в широкой продаже может длиться от пяти лет.