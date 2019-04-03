Тепло до +20 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 3 апреля.

"Без осадков, утром местами туман, на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра. Дневные температуры составят +7…+12 градусов. Местами в южных районах +15…+20 градусов.

Ветер будет северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице ожидается +9…+11 градусов. Ветер северный, 4-9 метров в секунду.