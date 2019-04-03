Малышева развеяла мифы о пользе гематогена

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева интервью Nation News развеяла мифы о пользе гематогена, рассказав, что содержащийся в батончике гематогена белок никогда не был лекарством.

Малышева отметила, что в состав гематогена входит альбумин. Это означает, что продукт содержит белок, который нельзя назвать лекарством.

"Сегодня его можно рассматривать как батончик, содержащий белок. Там всегда было много сахара. Таким образом, гематоген — это просто продукт питания", — сказала Малышева.

Ранее аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина посоветовала россиянам воздержаться от употребления гематогена. Эксперта обеспокоил факт, что россияне, в том числе дети, покупают много сладких батончиков в аптеках страны.

Она добавила, что продукт не содержит бычью кровь, но содержит довольно большое количество сахара и других наполнителей, не имеющих отношения к повышению иммунитета. В советское время гематоген употребляли для восполнения железа в борьбе с анемией. Сейчас восполнить необходимые вещества можно с помощью более полезных продуктов. Так, бычья кровь содержится в кровяной колбасе.

Поводом к массовому обсуждению гематогена послужила статья американского журналиста издания Vice. Его поразила любовь россиян к гематогену. Он провел расследование и установил, что при производстве продуктов используют всего 5% вытяжки бычьей крови.