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Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году

, ИА "Амител"
Почти две трети этих людей проживают в восьми странах
В 2017 году число голодающих было выше, чем в 2018 году / Фото: nevsedoma.com.ua

В 2017 году число голодающих было выше, чем в 2018 году / Фото: nevsedoma.com.ua

Около 113 млн человек в 53 странах мира в 2018 году испытали острую нехватку продовольствия, говорится в докладе, подготовленном Европейским Союзом, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), сообщает "Интерфакс".

В докладе отмечается, что почти две трети этих людей проживают в восьми странах: в Афганистане, ДР Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

При этом в 2017 году показатель составлял 124 млн человек, таким образом, число людей, столкнувшихся с острым голодом, в 2018 году сократилось на 8,8%. В то же время, согласно данным доклада, в 2018 году в 17 странах продовольственный кризис либо усилился, либо сохранил прежний уровень.

В докладе отмечается, что к острой нехватке продуктов питания в 2018 году в мире привели стихийные бедствия.

Доклад подготовлен без учета статистики из 13 стран, включая Северную Корею и Венесуэлу, из-за нехватки данных.

ФАО также отмечает, что понятие "острый голод" или "острая нехватка продовольствия" означает ситуацию, когда жизнь человека поставлена под угрозу из-за отсутствия достаточного количества продовольствия, понятие "хронический голод" означает ситуацию, в которой человек потребляет недостаточное количество продовольствия, чтобы вести активных образ жизни в течение длительного срока.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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