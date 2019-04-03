Острый голод испытывали в мире порядка 113 млн человек в 2018 году

Около 113 млн человек в 53 странах мира в 2018 году испытали острую нехватку продовольствия, говорится в докладе, подготовленном Европейским Союзом, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП), сообщает "Интерфакс".

В докладе отмечается, что почти две трети этих людей проживают в восьми странах: в Афганистане, ДР Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

При этом в 2017 году показатель составлял 124 млн человек, таким образом, число людей, столкнувшихся с острым голодом, в 2018 году сократилось на 8,8%. В то же время, согласно данным доклада, в 2018 году в 17 странах продовольственный кризис либо усилился, либо сохранил прежний уровень.

В докладе отмечается, что к острой нехватке продуктов питания в 2018 году в мире привели стихийные бедствия.

Доклад подготовлен без учета статистики из 13 стран, включая Северную Корею и Венесуэлу, из-за нехватки данных.

ФАО также отмечает, что понятие "острый голод" или "острая нехватка продовольствия" означает ситуацию, когда жизнь человека поставлена под угрозу из-за отсутствия достаточного количества продовольствия, понятие "хронический голод" означает ситуацию, в которой человек потребляет недостаточное количество продовольствия, чтобы вести активных образ жизни в течение длительного срока.