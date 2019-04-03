Рогозин уволил "нерадивых" разработчиков корабля "Федерация"

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что некоторых разработчиков корабля "Федерация" пришлось уволить, чтобы уложиться в установленные сроки, сообщает РИА "Новости".

"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить. Сейчас работа налажена. Надеюсь, в 2022 году выйдем на летные испытания", — отметил Рогозина.

По его словам, работа была организована не должным образом.

В 2018 году из РКК "Энергия" ушел с поста гендиректора Владимир Солнцев. Ранее генконструктор "Федерации" Николай Брюханов вышел на пенсию, однако осенью прошлого года он устроился в S7 Space. В компании он занялся разработкой частного грузового корабля.

Следом из РКК "Энергия" ушли еще несколько специалистов, в числе которых был космонавт-испытатель Марк Серов.

Разработки космического корабля "Федерация" ведутся с 2009 года. На 2022 год планируется запуск корабля.