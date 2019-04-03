Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения

Комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин в своем Twitter рассказал о физическом и моральном состоянии после совершенного на него накануне нападения.

Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов! pic.twitter.com/swsEqlHyQb — Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2019 г.

"Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов!" — написал Уткин.

Во вторник, 2 марта, на Уткина было совершено нападение: после тренировки его любительского клуба "Эгриси" неизвестный плеснул в глаза эксперту "черемухой".

"Мне только что брызнули чем-то неизвестным в лицо. Это случилось после тренировки "Эгриси". Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из Локо-Спорт, у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон — для отчетности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Правильно! Это "черемуха". Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Уткин связывает нападение с последним выпуском "Футбольного клуба", в котором речь шла о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове и его юридическом консультанте Алане Агузарове.