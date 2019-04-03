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Законопроект об оплате тепла по индивидуальным счетчикам вызвал замечания в ГД

, ИА "Амител"
Сейчас из-за "дырки в законе" коммунальщики могут не учитывать показания индивидуальных счетчиков
9 апреля будут рассмотрены в первом чтении два альтернативных законопроекта / Фото: obratske.ru

9 апреля будут рассмотрены в первом чтении два альтернативных законопроекта / Фото: obratske.ru

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству во вторник, 2 апреля, не принял решение по правительственному законопроекту об оплате потребленного тепла по показаниям индивидуальных приборов учета, пишет "Парламентская газета".

9 апреля на заседании нижней палаты парламента будут рассмотрены в первом чтении два альтернативных законопроекта с поправками в Жилищный кодекс, разработанных в исполнение решения Конституционного суда от июня 2018 года. Один из них внесло правительство, другой – группа депутатов.

В действующей редакции статьи 157 Жилищного кодекса при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению не разделяются значения общедомовых и индивидуальных приборов. В решении же Конституционного суда говорится, что сейчас из-за этого коммунальщики могут не учитывать показания индивидуальных счетчиков.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев во время обсуждения законопроекта отметил, что в жилищном кодексе не стоит прописывать то, что должно быть в подзаконных нормативных актах. Глава комитета Галина Хованская в свою очередь обратила внимание, что в представленной кабмином редакции документа содержится норма, которая создает новую правовую неопределенность.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

3.04.2019 09:46
Иван

Индивидуальные счетчики тепла в многоквартирном доме помоему это не совсем правильно, квартиры находящиеся в центре дома так или иначе обогреваются соседними квартирами. Т.е. за весь дом будут платить владельцы угловых, торцевых и т.д. квартир.

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3.04.2019 10:14
- гость -

Депутаты не в курсе что уже внесли изменение в 354 постановление, еще в конце декабря 2018, которое регламентирует расчет коммунальных услуг, и там указано как считать в ситуациях когда не во всех помещениях есть счетчики отопления. А вообще я давно подозреваю, что они не всегда знают какие законы принимают, потому что зачастую что-то отменят, потом назад примут и так по кругу.

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