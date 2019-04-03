Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству во вторник, 2 апреля, не принял решение по правительственному законопроекту об оплате потребленного тепла по показаниям индивидуальных приборов учета, пишет "Парламентская газета".

9 апреля на заседании нижней палаты парламента будут рассмотрены в первом чтении два альтернативных законопроекта с поправками в Жилищный кодекс, разработанных в исполнение решения Конституционного суда от июня 2018 года. Один из них внесло правительство, другой – группа депутатов.

В действующей редакции статьи 157 Жилищного кодекса при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению не разделяются значения общедомовых и индивидуальных приборов. В решении же Конституционного суда говорится, что сейчас из-за этого коммунальщики могут не учитывать показания индивидуальных счетчиков.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев во время обсуждения законопроекта отметил, что в жилищном кодексе не стоит прописывать то, что должно быть в подзаконных нормативных актах. Глава комитета Галина Хованская в свою очередь обратила внимание, что в представленной кабмином редакции документа содержится норма, которая создает новую правовую неопределенность.