Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству во вторник, 2 апреля, не принял решение по правительственному законопроекту об оплате потребленного тепла по показаниям индивидуальных приборов учета, пишет "Парламентская газета".
9 апреля на заседании нижней палаты парламента будут рассмотрены в первом чтении два альтернативных законопроекта с поправками в Жилищный кодекс, разработанных в исполнение решения Конституционного суда от июня 2018 года. Один из них внесло правительство, другой – группа депутатов.
В действующей редакции статьи 157 Жилищного кодекса при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению не разделяются значения общедомовых и индивидуальных приборов. В решении же Конституционного суда говорится, что сейчас из-за этого коммунальщики могут не учитывать показания индивидуальных счетчиков.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев во время обсуждения законопроекта отметил, что в жилищном кодексе не стоит прописывать то, что должно быть в подзаконных нормативных актах. Глава комитета Галина Хованская в свою очередь обратила внимание, что в представленной кабмином редакции документа содержится норма, которая создает новую правовую неопределенность.
Комментарии
Индивидуальные счетчики тепла в многоквартирном доме помоему это не совсем правильно, квартиры находящиеся в центре дома так или иначе обогреваются соседними квартирами. Т.е. за весь дом будут платить владельцы угловых, торцевых и т.д. квартир.
Депутаты не в курсе что уже внесли изменение в 354 постановление, еще в конце декабря 2018, которое регламентирует расчет коммунальных услуг, и там указано как считать в ситуациях когда не во всех помещениях есть счетчики отопления. А вообще я давно подозреваю, что они не всегда знают какие законы принимают, потому что зачастую что-то отменят, потом назад примут и так по кругу.
Ваше мнение никому не интересно.
Нужным людям важно придумать и получить рынок сбыта теплосчетчиков.
Десятки миллионов теплосчетчиков - это сотни миллиардов рублей в правильное русло.
Население РФ - новая нефть!
Это налог на простолюдинов в карман олигархии.
Введут счетчики, следом сделают графу теплопотери и раскидают на квартиры. Все это уде проходили с водоснабжением и электроснабжением.
Помню, как обрадовались счетчика на воду. Думали будем меньше платить, в итоге тариф подняли, стали платить за себя, за соседа, который вовремя не передал показания и за ОДН. Так же и с теплосчетчиками будет, платить меньше не станем, но придеться за свои деньги покупать ставить тепло счетчики плюс периодическая поверка.
3.04.2019 10:18
Ивану
Ваше мнение никому не интересно.
Нужным людям важно придумать и получить рынок сбыта теплосчетчиков.
Десятки миллионов теплосчетчиков - это сотни миллиардов рублей в правильное русло.
Население РФ - новая нефть!
Это налог на простолюдинов в карман олигархии.
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Индивидуальные приборы учета на отопление в старом жилом фонде не поставить, так как разводка не позволит. Поэтому никто не кинется устанавливать у себя в хрущевках приборы учета. А в новых домах строители их и так ставят включая в конечную стоимость квартиры. Так что про рынок сбыта Вы уж перегнули)