В феврале 2019 года назначенные пенсии выросли на 5,9% в годовом выражении и составили 14 166 рублей, говорится в материалах Росстата.
Отмечается, что реальный размер средней ежемесячной пенсии увеличился на 0,6% по сравнению с февралем 2018 года.
Номинальные зарплаты выросли на 6%. Их средний показатель в феврале составил чуть больше 43 тысяч рублей. Реальная зарплата увеличилась на 0,7%, отметил Росстат.
В понедельник, 1 апреля, вступило в силу постановление правительства, которое утверждает коэффициент индексации социальных пенсий на уровне 2%. Таким образом, пенсионные выплаты нетрудоспособным гражданам, у которых отсутствует трудовой стаж, вырастут в среднем на 100-200 рублей.
Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии после индексации составит 9 266 рублей. Повышение затронуло почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,3 млн являются получателями социальных пенсий.
Комментарии
Это что то типа - Росстат зафиксировал восход Солнца по утрам! Конечно выросли пенсии, их же индексировали!
Што ни день,то прорыв!
"Российских потребителей признали беднейшими в странах БРИК.
По состоянию личных финансов потребителей Россия заняла 7-место среди восьми крупнейших развивающихся экономик, показало исследование, проведенное швейцарским банком Credit Suisse.
В первую очередь в РФ пострадали и без того бедные: 40% людей с заработком ниже 40,6 тысячи рублей..."
Политика, это искусство наврать, чтобы население поверило.
Рост реальных пенсий в феврале зафиксировал Росстат
Рост - это когда пенсия увеличилась, а расходы из неё нет. А когда пенсию подняли на 500 рублей, а цены на всё на 1000, то это не рост, это очковтирательство.
А почему только на 5,9 % ведь было дано обещание на 7% ? Куда дели остальные обещанные , по своим карманам ?
А САМЫМ НЕ ЗАЩИЩЁННЫМ - инвалидам 1ой группы , детям - инвалидам которые вообще не могут никак работать только на 2 % - ну и кто они после этого ?