Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети. Такое предложение, дополняющие законопроект о многодетных семьях, направил в среду, 3 апреля, вице-премьеру России Татьяне Голиковой председатель Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, пишет "Парламентская газета".

Рабочая группа Совфеда, которая разработала законопроект "Об основных гарантиях прав многодетных семей в Российской Федерации", уже направила документ на согласование Голиковой. Но во время поездок сенаторов в регионы поступили новые предложения, и было принято решение направить ей на рассмотрение несколько существенных дополнений.

В том числе изначальный текст законопроекта о статусе многодетных семей предполагает, что в связи с рождением третьего ребенка один из родителей будет получать за счет средств федерального бюджета единовременную выплату в размере пятидесяти тысяч рублей. Ежемесячное пособие по уходу за третьим малышом будут выплачивать до достижения им двухлетнего, а не полуторагодовалого возраста. Сенатор отмечает, что такая формулировка ставит в неравное и унизительное положение семьи, в которых родился четвертый ребенок и последующие дети, и предлагает распространить на них предусмотренные преференции.

Парламентарий также просит рассмотреть возможность перенести несколько положений законопроекта из разряда прав регионов в разряд их обязанностей. В том числе обязательными нужно сделать питание детей в школах независимо от дохода родителей, бесплатный проезд на внутригородском транспорте и автобусах пригородных и внутрирайонных линий для школьников, а также скидку не ниже 30% платы за коммунальные услуги, считает он.

"Бесплатный проезд как меру поддержки не предоставляют 29 субъектов. При выездах в регионы сенаторы столкнулись с тем, что в ряде субъектов есть дополнительные условия, например, ограничения по количеству поездок. Недопустимость такого ограничения необходимо предусмотреть в федеральном законе", – отметил Кутепов.

В дополнениях, направленных письмом, также предлагается сохранять за многодетной семьей ее статус, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится в вузе на очной форме обучения. Дело в том, что из текста законопроекта следует, что многодетной будут считать семью, в которой не исполнилось 18 лет младшему ребенку, и в регионах опасаются, что на такой пересмотр возраста понадобится большое количество дополнительных средств из их бюджетов. Предлагаемая Кутеповым формулировка используется в настоящее время в 40% регионов.

Также нужно уточнить положение о том, что многодетным семьям должны предоставлять один бесплатный день для посещения музеев и парков культуры и отдыха. Сейчас регионы часто устанавливают конкретный день, а это может быть неудобно семьям. Поэтому предлагается закрепить формулировку "без указания конкретного дня и времени такого посещения".

"Указанные положения также не потребуют дополнительного финансирования, но в значительной мере снимут возникающее недовольство многодетных семей при планировании мероприятий для развития детей и обеспечат повышение имиджа многодетной семьи", – отмечается в письме.

Имиджу многодетной семьи отводится отдельная роль в предложениях сенатора. Согласно им, субъекты РФ могут обязать разработать региональные программы, направленные на создание положительного образа многодетной семьи. Это нужно, чтобы бороться с недоброжелательным отношением к многодетным семьям чиновников и жителей, пояснил Кутепов.

"По данным официального опроса общественного мнения жителей Санкт-Петербурга, только каждый пятый (21,9%) петербуржец разделяет точку зрения, что многодетная семья является крепкой, социально ответственной и при этом считает, что такая семья располагает нормальным материальным положением", – отмечается в письме.