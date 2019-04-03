Экстренное предупреждение из-за надвигающегося паводка опубликовал региональный главк МЧС России.

"По информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки на реке Чарыш в районе села Белоглазово Шипуновского района прогнозируется продолжение подъема уровня воды, который может достигнуть критического – 520 сантиметров", – говорится в сообщении спасательного ведомства.

Кроме того, ухудшение гидрологической обстановки ожидается и на реке Алей в районе Рубцовска.

Для контроля за обстановкой и сбора информации на местах работают оперативные группы подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

"На случай ухудшения ситуации в районах, в которые большая вода может прийти раньше остальных, подготовлены пункты временного размещения. Обстановка в крае в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю", – также добавляют в экстренном ведомстве.

В данный момент в готовности к проведению аварийно-спасательных работ от МЧС России находится группировка сил в количестве 226 человек, 46 единиц техники, 17 плавсредств.