2 апреля 2019 года на Павловском деревообрабатывающем комбинате получили первую древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ) толщиной 16 мм. В ближайшие несколько дней тестовые пуски оборудования продолжатся. На комбинате планируют получить еще несколько партий плит. Технологи внимательно изучат качество продукции.

"Получение первой плиты МДФ – большое событие. С этого момента цикл от заготовки древесины до ее переработки стал полностью замкнутым, что говорит о комплексном подходе к ведению лесного хозяйства и переработке древесных ресурсов. Павловский ДОК – пример безотходного производства и внедрения альтернативных источников энергии. Комбинат работает на древесной биомассе, получая высококачественную продукцию", – рассказывает генеральный директор лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иван Ключников.

Получение первой плиты завершает процесс отладки всех систем и механизмов Павловского ДОКа. Спустя два года после начала строительства запуск комбината выходит на финишную прямую.

После получения продукции в автоматическом режиме продолжают работать два центральных механизма – рафинер (оборудование для превращения щепы в волокно) и энергоцентр (обеспечение энергией всех мощностей комбината).

Напомним, строительство Павловского ДОКа стартовало два года назад в селе Павловске Павловского района. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. После запуска нового комбината налоговые отчисления "Алтайлеса" составят порядка 1,5 млрд рублей. Создано 191 рабочее место. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция – плиты МДФ. Сырье – щепа, опилки, низкосортная древесина.