2 апреля 2019 года на Павловском деревообрабатывающем комбинате получили первую древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ) толщиной 16 мм. В ближайшие несколько дней тестовые пуски оборудования продолжатся. На комбинате планируют получить еще несколько партий плит. Технологи внимательно изучат качество продукции.
"Получение первой плиты МДФ – большое событие. С этого момента цикл от заготовки древесины до ее переработки стал полностью замкнутым, что говорит о комплексном подходе к ведению лесного хозяйства и переработке древесных ресурсов. Павловский ДОК – пример безотходного производства и внедрения альтернативных источников энергии. Комбинат работает на древесной биомассе, получая высококачественную продукцию", – рассказывает генеральный директор лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иван Ключников.
Получение первой плиты завершает процесс отладки всех систем и механизмов Павловского ДОКа. Спустя два года после начала строительства запуск комбината выходит на финишную прямую.
После получения продукции в автоматическом режиме продолжают работать два центральных механизма – рафинер (оборудование для превращения щепы в волокно) и энергоцентр (обеспечение энергией всех мощностей комбината).
Напомним, строительство Павловского ДОКа стартовало два года назад в селе Павловске Павловского района. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. После запуска нового комбината налоговые отчисления "Алтайлеса" составят порядка 1,5 млрд рублей. Создано 191 рабочее место. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Основная продукция – плиты МДФ. Сырье – щепа, опилки, низкосортная древесина.
Комментарии
ой какая хорошенькая. не могу понять на кого похожа? на Лесовода или Ивана с Алексеем.
Китайцы подобный курятник, слепили бы за два месяца, а не за два года. Если энегоцентру опилок не хватит, то может клич кинуть , чтобы население начало собирать вязанки валежника, как стратегический запас. Валежника после распада СССР образовалось в огромные залежи.
3.04.2019 10:56
а порадоваться вам религия не позволяет?
гость, чему радоваться? Два года дьявольских мучений?