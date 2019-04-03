Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе по проблемам влияния социальных факторов на здоровье и продолжительность жизни в России заявил, что необходимо премировать россиянок, которые хотели бы забеременеть при помощи ЭКО, пишет "Парламентская газета".
Оказание медицинской помощи при лечении бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2013 года. Тогда для него было одно показание – трубное бесплодие. С 2016 года Минздрав снял все ограничения.
Жириновский отметил, что в стране необходимо создать условия, чтобы любая женщина могла забеременеть без мужчины. Для этого необходимо стимулировать россиянок премией.
"На коммерческой основе за ЭКО с женщины берут 50 тысяч рублей. Ей надо премию давать", – сказал Жириновский.
Также, по его мнению, необходимо премировать женщин за отказ от аборта.
По данным Росстата, рождаемость в 2018 году уменьшилось почти на 100 тысяч по сравнению с 2017 годом. Одна из причин снижения рождаемости – социальные факторы, среди которых важнейшим является бедность населения. Согласно исследованиям Росстата, около 20 млн россиян находятся за чертой бедности.
Комментарии
Боже мой! какой же он дурак
3.04.2019 11:22
- гость -
Боже мой! какой же он дурак
В чем дурость то?
Надо очищать все ветви власти от маразматиков.
че по деньгам то премия?
Сначала специалистов подготовьте в соответствии с законодательством.