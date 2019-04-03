Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на круглом столе по проблемам влияния социальных факторов на здоровье и продолжительность жизни в России заявил, что необходимо премировать россиянок, которые хотели бы забеременеть при помощи ЭКО, пишет "Парламентская газета".

Оказание медицинской помощи при лечении бесплодия с использованием экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) осуществляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2013 года. Тогда для него было одно показание – трубное бесплодие. С 2016 года Минздрав снял все ограничения.

Жириновский отметил, что в стране необходимо создать условия, чтобы любая женщина могла забеременеть без мужчины. Для этого необходимо стимулировать россиянок премией.

"На коммерческой основе за ЭКО с женщины берут 50 тысяч рублей. Ей надо премию давать", – сказал Жириновский.

Также, по его мнению, необходимо премировать женщин за отказ от аборта.

По данным Росстата, рождаемость в 2018 году уменьшилось почти на 100 тысяч по сравнению с 2017 годом. Одна из причин снижения рождаемости – социальные факторы, среди которых важнейшим является бедность населения. Согласно исследованиям Росстата, около 20 млн россиян находятся за чертой бедности.